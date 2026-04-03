Ieri una rinfusiera si è incagliata mentre transitava nel canale di Suez

Ieri, in una giornata particolarmente intensa per il traffico
navale nel canale di Suez almeno secondo i volumi medi di traffico
marittimo registrato dopo l'inizio della crisi nella regione del Mar
Rosso, nel canale egiziano si è verificato l'incagliamento di
una nave che è stata soccorsa da quattro rimorchiatori della
Suez Canal Authority. Tra le cinquanta navi transitate ieri,
infatti, la rinfusiera Xin Tai Yuan
, di bandiera panamense,
che era partita dalla Danimarca ed era diretta a Singapore, ha
subito un guasto tecnico al timone mentre era al chilometro 87 del
canale che ha causato l'incidente verificatosi a mezzogiorno ora
locale. L'intervento dei rimorchiatori, e la riparazione del guasto
tecnico da parte dell'equipaggio della rinfusiera, ha consentito
alla nave di riprendere la navigazione alle ore 16 in direzione dei
Grandi Laghi Amari, dove sono state avviate ispezioni per accertare
l'integrità dello scalo. L'authority del canale ha
sottolineato che l'incidente non ha provocato l'interruzione del
traffico marittimo nella via d'acqua egiziana.
La Xin Tai Yuan, di 40mila tonnellate di stazza lorda, è
lunga 225 metri e larga 32,2.