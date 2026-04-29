Ricavi trimestrali in crescita per le società terminaliste cinesi COSCO Shipping Ports e CMPort

Nei primi tre mesi del 2026, periodo nel quale il traffico dei
container movimentato dai terminal portuali del gruppo è
aumentato del +9,0%
(
del 17
aprile
2026), i ricavi di COSCO Shipping Ports hanno segnato un
incremento del +10,3% sullo stesso periodo dello scorso anno essendo
ammontati a 420,9 milioni di dollari USA. Più marcato il
rialzo dei costi operativi attestatisi a 313,9 milioni (+13,6%).
Utile operativo e utile netto hanno registrato diminuzioni
rispettivamente del -6,8% e -1,2% scendendo a 62,7 milioni e 100,9
milioni di dollari.
L'altra primaria società terminalista cinese China
Merchants Port Holdings Co. (CMPort), i cui terminal hanno concluso
il primo trimestre del 2026 con un traffico containerizzato in
crescita del +4,4%
(
del 21
aprile 2026), ha archiviato il periodo con ricavi pari a 4,41
miliardi di dollari di Hong Kong (645 milioni di dollari USA), in
aumento del +4,6% sul primo trimestre del 2025. I costi operativi
trimestrali di CMPort sono risultati pari a 3,15 miliardi di dollari
di Hong Kong (-1,3%). L'utile operativo è stato di 2,62
miliardi (+5,7%) e l'utile netto di 2,21 miliardi (+3,4%).