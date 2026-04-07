Casciano (Vado Gateway), bene l'ok al progetto definitivo del nuovo casello di Bossarino a Vado Ligure

L'amministratore delegato di Vado Gateway e Reefer Terminal,
Santi Casciano, ha manifestato soddisfazione per l'esito positivo
della conferenza di servizi sul progetto definitivo del nuovo
casello di Bossarino sull'autostrada A10 “dei Fiori”,
nel comune di Vado Ligure. Si tratta - ha sottolineato - di «una
notizia di grande importanza per il territorio e per l'intero
sistema portuale di Vado Ligure. Il casello è un'opera
strategica attesa da anni che, una volta realizzata, darà un
contributo importante allo sviluppo dei terminals vadesi.
Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti, a partire dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Liguria, per
l'impegno profuso lungo il complesso iter autorizzativo».
«Il nostro auspicio - ha concluso Casciano - è che
Concessioni del Tirreno, concessionaria autostradale della tratta
A10 compresa tra Savona e Ventimiglia, possa completare nel più
breve tempo possibile il progetto esecutivo, passaggio propedeutico
all'effettiva partenza della fase di cantierizzazione».