Al via il nuovo servizio ferroviario merci Bologna-Marcianise di FS Logistix-ANITA

FS Logistix, in collaborazione con l'Associazione Nazionale
Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), ha attivato il nuovo
collegamento ferroviario merci speciale “Rail4Truck” tra
Bologna e Maddaloni Marcianise, che è promosso con
l'obiettivo di offrire al mercato una soluzione concreta ed efficace
all'attuale fase di forte aumento dei costi del carburante. Il
servizio, operato da FS Logistix attraverso la sua società
Mercitalia Intermodal, prevede possibilità di estensione fino
a Catania Bicocca con una sola prenotazione, semplificando l'accesso
a una soluzione intermodale integrata ed efficiente lungo l'asse
Nord-Sud del Paese.
Il collegamento prevede quattro viaggi complessivi a settimana,
con partenze il mercoledì e il venerdì da Bologna
verso Marcianise e il martedì e il giovedì da
Marcianise verso Bologna. Sabrina De Filippis, amministratore
delegato di FS Logistix, ha spiegato che il nuovo collegamento nasce
«con l'obiettivo di favorire l'intermodalità in una
fase complessa come quella attuale, mettendo a sistema le competenze
del gruppo FS e la collaborazione con ANITA per dare una risposta
utile, flessibile e vicina alle esigenze degli operatori,
consentendo un risparmio all'ambiente di circa 900 tonnellate di CO2
ogni mese».