FS Logistix e Nurminen Logistics inaugurano un nuovo servizio ferroviario settimanale tra Svezia e Italia

FS Logistix ha inaugurato un nuovo collegamento ferroviario di
2.500 chilometri per trasportare le merci tra Svezia e Italia che è
realizzato attraverso la sua società tedesca TX Logistik e
dalla società di logistica finlandese Nurminen Logistics. Il
servizio settimanale, andata e ritorno, tra Castelguelfo, in
provincia di Parma, e Frövi, nella regione centrale svedese di
Örebro, attraversa cinque Paesi europei. La nuova connessione
rientra nell'ambito dell'espansione operativa del gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane nel trasporto merci su rotaia lungo l'asse
nord-sud dell’Europa.
Il servizio, che corre lungo il corridoio continuo più
lungo della rete europea di TX Logistik, è gestito come un
sistema di treno completo dedicato per Nurminen Logistics ed è
reso possibile grazie alla sinergia tra due operatori di FS
Logistix, Mercitalia Rail e TX Logistik. Il treno supera i 500 metri
di lunghezza e trasporta principalmente container contenenti
alimenti, bevande, piastrelle, polpa, legno, carta e acciaio, oltre
ad altri tipi di merci.
Il carico avviene in Svezia il giovedì e a Castelguelfo
il lunedì. Il percorso in direzione nord parte da
Castelguelfo e attraversa Chiasso, Basilea, Amburgo, Padborg, il
ponte di Öresund e Malmö fino ad arrivare a Frövi.
Mercitalia Rail gestisce il servizio da Castelguelfo a Chiasso,
mentre TX Logistik assicura la trazione da Chiasso a Frövi con
moderne locomotive multisistema. Il viaggio tocca Italia, Svizzera,
Germania, Danimarca e Svezia e dura circa due giorni.
«Un tempo di transito di circa due-tre giorni tra l'Italia
e la Svezia - ha sottolineato Olli Pohjanvirta, CEO di Nurminen
Logistics - offre un'alternativa rapida e a basse emissioni rispetto
al trasporto su strada. Combinando un treno dedicato con la
flessibilità di gestire le spedizioni a carico parziale,
possiamo garantire un trasporto affidabile, efficiente e a basse
emissioni a una clientela ancora più ampia, compreso il
settore della vendita al dettaglio. Si tratta di un chiaro esempio
di come la cooperazione europea possa offrire una logistica più
intelligente e sostenibile».