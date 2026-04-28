Nel primo trimestre Wärstilä ha registrato un marcato rialzo dei nuovi ordini per attrezzature

Nel primo trimestre del 2026 il valore dei nuovi ordini
acquisiti dalla Wärstilä Corporation è aumentato
del +10% sullo stesso periodo dello scorso anno essendo ammontato a
2,10 miliardi di euro, crescita che è stata generata dal
deciso rialzo del +23% degli ordini per attrezzature, il cui valore
è salito a 1,12 miliardi, mentre gli ordini per servizi, pari
a 981 milioni di euro, hanno registrato una lieve flessione del -1%.
Nel solo segmento Marine, il valore dei nuovi ordini si è
attestato a 1,02 miliardi (+9%), di cui 406 milioni relativi alla
fornitura di attrezzature marittime (+18%) e 619 milioni alla
fornitura di servizi (+4%).
Al 31 marzo scorso il valore del portafoglio ordini del gruppo
finlandese ha raggiunto la quota record di 8,90 miliardi (+4%), di
cui 3,95 miliardi nel segmento Marine (+13%).
Nei primi tre mesi di quest'anno il fatturato netto del gruppo è
stato di 1,56 miliardi di euro (0%), di cui 820 milioni nel settore
delle attrezzature marittime (-1%). Il margine operativo lordo è
stato di 236 milioni (+14%), l'utile operativo di 194 milioni
(+18%), con un apporto di 104 milioni dal segmento Marine (+9%) e
l'utile netto di 147 milioni di euro (+20%).
Commentando l'andamento dell'attività nella prima parte
di quest'anno, il presidente e amministratore di Wärstilä,
Håkan Agnevall, ha rilevato che, «nel mercato navale, il
2026 è iniziato in modo positivo, supportato da utili più
consistenti nella maggior parte dei segmenti di naviglio,
contribuendo al positivo sentiment del mercato. L'attività di
costruzione navale - ha evidenziato - è aumentata
notevolmente, con 549 ordini registrati nel primo trimestre del 2026
rispetto ai 235 del 2025, al netto di quelli non ancora resi noti».
Inoltre, Agnevall ha spiegato che nel settore navale il tema della
decarbonizzazione continua ad essere centrale ed ha effetti sul
rinnovo della flotta e sugli interventi di ammodernamento delle navi
al fine del risparmio energetico, con un impatto positivo sulle
specifiche soluzioni di riduzione delle emissioni e di miglioramento
dell'efficienza dei consumi di carburante sviluppate dall'azienda
finlandese.