La riforma del sistema portuale ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto
che la bozza del disegno di legge di riforma del sistema portuale ha
ricevuto la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato che
l'ha esaminata sotto il profilo tecnico-contabile. Il dicastero ha
ricordato che quello dell'organo del Ministero dell'Economia e delle
Finanze è un passaggio che consente al testo di approdare
alle Camere e di avviare il confronto politico sulla revisione della
governance e dell'organizzazione dei porti.