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LUTTO
È deceduto ieri ad Ischia l'armatore campano Salvatore Lauro
È stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2005
Napoli
23 marzo 2026
È deceduto ieri ad Ischia l'armatore campano Salvatore
Lauro, a capo della holding Lauro Shipping che governa attività
marittime fondate dal padre Agostino nel primo dopoguerra e che nel
tempo si sono diversificate in diverse compagnie di navigazione, tra
cui Alilauro, Alilauro Gruson, Alicost e Volaviamare, impegnate
principalmente nei collegamenti con le isole campane. Oltre
all'intensa carriera marittima, Lauro ha vissuto anche un'esperienza
politica come senatore della Repubblica dal 1996 al 2005.
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