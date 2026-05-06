Global Ports Holding vorrebbe ampliare il proprio network di terminal crociere all'Alaska

La società terminalista londinese Global Ports Holding
(GPH), che è controllata dalla turca Global Investment
Holdings (GIH), ha manifestato l'intenzione di gestire il molo
crocieristico di Port Chilkoot, ad Haines, in Alaska. Nel corso
dell'assemblea del 29 aprile del Burough di Haines, i rappresentanti
dell'amministrazione comunale hanno confermato di essere stati
contattati da rappresentanti dell'impresa terminalista, che è
in principale operatore indipendente mondiale nel segmento delle
crociere, ed hanno reso noto che i dettagli della proposta
verrebbero presentati entro fine mese nel corso di una riunione
pubblica.
Se la proposta venisse accettata, Global Ports Holding farebbe
il proprio ingresso nel mercato crocieristico dell'Alaska. Nel 2020,
infatti, la società terminalista aveva presentato un'offerta
per gestire i moli crocieristici di Ketchikan, in Alaska, proposta
che tuttavia era stata superata da quella avanzata dall'operatore
locale Survey Point Holdings, Inc. di Ketchikan.