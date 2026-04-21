Nel primo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali della CMPort è cresciuto del +4,4%

Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container
movimentato dai terminal portuali della China Merchants Port
Holdings Co. (CMPort) del gruppo cinese China Merchants Group (CMG)
è stato pari a quasi 38,1 milioni di teu, volume che
rappresenta un incremento del +4,4% sullo stesso trimestre dello
scorso anno ed è il più elevato mai movimentato in
questo periodo dell'anno. I soli terminal nei porti cinesi hanno
movimentato globalmente 28,8 milioni di teu (+6,3%), volume record
per il primo trimestre, mentre il traffico nei terminal portuali
esteri è stato pari a 9,3 milioni di teu, in calo del -1,1%
sul primo trimestre del 2025.