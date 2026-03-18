Sul conto economico della cinese COSCO Shipping Ports grava l'aumento dei costi operativi

Nel 2025, anno in cui i terminal portuali del gruppo hanno
movimentato un traffico dei container record di 117,6 milioni di teu
(
del 20
gennaio
2026), anche i ricavi della cinese COSCO Shipping Ports
hanno registrato il valore più elevato di sempre essendo
ammontati a 1,67 miliardi di dollari, con un incremento del +11,0%
sul 2024. Più marcata, così come avviene pressoché
ininterrottamente da metà 2023, è stata la crescita
dei costi operativi che lo scorso anno sono risultati pari a 1,25
miliardi (+15,4%). L'azienda ha reso noto che, in particolare, i
costi operativi dei terminal portuali sono stati pari a 1,25
miliardi (+15,4%), con un deciso rialzo di quelli al porto greco del
Pireo, pari a 284,5 milioni (+16,0%), principalmente a causa
dell'aumento delle spese per il personale e dell'incremento dei
canoni di concessione determinato dall'aumento dei ricavi. Inoltre,
a seguito dell'aumento del volume di traffico e dell'incremento
delle spese per il personale, sono aumentati anche i costi operativi
delle società collegate alla filiale spagnola CSP Spain che
sono risultati pari a 303,5 milioni, con un incremento del +10,4%.
Particolarmente elevata la crescita dei costi operativi del terminal
belga CSP Zeebrugge che nel 2025 sono stati pari a 55,0 milioni
(+32,8%). Nel 2025 l'utile operativo di COSCO Shipping Ports è
stato di 224,8 milioni (-15,8%) e l'utile netto di 386,2 milioni di
dollari (-1,2%).
Nel solo quarto trimestre del 2025 i ricavi della società
terminalista cinese si sono attestati a 434,3 milioni di dollari,
con un aumento del +10,2% sul corrispondente periodo dell'anno
precedente. I costi operativi hanno totalizzato 345,3 milioni
(+20,7%). L'utile operativo è stato di 25,9 milioni (-66,4%)
e l'utile netto di 62,5 milioni (-47,5%).