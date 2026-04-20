Il cantiere navale Fincantieri Marinette Marine costruirà i droni navali in alluminio

Il cantiere navale Fincantieri Marinette Marine (FMM) della
Fincantieri Marine Group, controllata americana del gruppo italiano
Fincantieri, costruirà i droni navali Spectre in alluminio
progettati dalla statunitense Saildrone. I mezzi navali autonomi,
del peso di 250 tonnellate, saranno lunghi 52 metri e avranno una
velocità massima di 30 nodi. Il drone sarà
specializzato nelle operazioni di guerra antisommergibile, ma potrà
effettuare anche altre tipologie di attacco. Spectre avrà
un'autonomia di 3.280 miglia nautiche in acque calme e di 2.790
miglia nautiche con mare molto mosso di prua. Inoltre, il drone avrà
un ponte di carico occultato che offrirà spazio per carichi
containerizzati, da due container da 40 piedi sino a cinque
container da 20 piedi, o una combinazione di configurazioni
intermedie, con una capacità di carico massima di oltre 70
tonnellate.
La costruzione dei droni inizierà a breve e si prevede
che il primo sarà sottoposto a prove in mare all'inizio del
prossimo anno. Il cantiere di FMM ha una capacità di
produzione di cinque Spectre all'anno.