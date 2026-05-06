Damen risanerà e gestirà il cantiere di riparazione navale di Dakar

Il gruppo olandese di cantieristica navale Damen, a seguito di
una gara internazionale indetta per selezionare un partner privato,
nell'ambito di un contratto di partenariato pubblico-privato della
durata di 20 anni ha costituito una joint venture con il governo del
Senegal, attraverso la società pubblica Société
des Infrastructures de Réparation Navale (SIRN), per
l'acquisizione, il risanamento, il finanziamento, la gestione e la
manutenzione dei cantieri navali di Dakar. Alla gara avevano
partecipato cinque imprese: il raggruppamento di imprese costituito
da Dakarnave e Lisnave Estaleiros Namasi, il raggruppamento di
imprese costituito da Damen Shipyars e Matériel Terrestre
Offshore Africa, la Hat-San Shipyard e la Jobson Italia Srl. Ad
inviare le offerte sono state solo il gruppo Damen, che è
risultata l'azienda aggiudicataria, e la Jobson Italia.
I cantieri di Dakar dispongono di un bacino di carenaggio di 191
per 25 metri e di un bacino galleggiante di 235 per 38 metri.