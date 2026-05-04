Nel primo trimestre del 2026 il fatturato della Konecranes è diminuito del -7,7%

Nel primo trimestre del 2026 il fatturato della finlandese
Konecranes è diminuito del -7,7% sullo stesso periodo dello
scorso anno essendosi attestato a 907,9 milioni di euro, di cui
303,2 milioni (-13,6%) nel segmento delle attrezzature per il
settore portuale. Il margine operativo lordo è stato di 131,4
milioni (-3,2%) e l'utile operativo di 95,6 milioni (-4,4%), con un
apporto di 26,9 milioni (+2,7%) dal segmento dei mezzi portuali.
L'utile netto è ammontato a 67,2 milioni di euro (-8,6%).
Nei primi tre mesi di quest'anno il gruppo ha incamerato nuovi
ordini per un valore complessivo di 1,06 miliardi di euro (+0,3%),
di cui 329,5 milioni per la fornitura di mezzi portuali (-3,9%). Al
31 marzo scorso il valore dell'orderbook del gruppo risultava pari a
3,17 miliardi (+7,9%), di cui 1,70 miliardi relativi a mezzi
portuali (+9,4%).