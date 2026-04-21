Il gruppo portuale e logistico Contship Italia ha aderito a
Smart Freight Centre (SFC), organizzazione non-profit internazionale
impegnata nella decarbonizzazione del trasporto merci e nella
promozione di standard condivisi per la misurazione e la riduzione
delle emissioni lungo le supply chain globali.
Contship ha evidenziato che, con l'ingresso nella community SFC,
rafforza il proprio impegno nella decarbonizzazione attraverso la
collaborazione internazionale, l'armonizzazione degli standard di
reporting - in linea con framework riconosciuti come il GLEC
Framework - e una maggiore trasparenza sui dati emissivi. Inoltre,
l'obiettivo è anche l'accelerazione dell'adozione di
soluzioni innovative e data-drivem grazie al confronto con esperti
internazionali e all'accesso a programmi di formazione e risorse
tecniche avanzate, per rafforzare il proprio ruolo nella transizione
energetica del settore.