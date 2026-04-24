Flessione del fatturato trimestrale di Kuehne+Nagel mitigata da una diminuzione dei costi

Nei primi tre mesi del 2026 la flessione del fatturato del
gruppo logistico elvetico Kuehne+Nagel si è accentuata, con
un effetto negativo sul conto economico dell'azienda che è
stato attenuato da una riduzione dei costi della produzione che - ha
specificato il gruppo - rappresenta un primo impatto del programma
di diminuzione delle spese che è stato annunciato ad ottobre
(
del 23
ottobre
2025 e 3
marzo
2026). Nel primo trimestre di quest'anno il fatturato
netto di Kuehne+Nagel è ammontato a 5,60 miliardi di franchi
svizzeri (6,1 miliardi di euro), con una contrazione del -11,5% sul
corrispondente periodo del 2025. Dopo sette trimestri di aumento, i
costi operativi hanno registrato una flessione del -3,9% scendendo a
1,55 miliardi di franchi. Il margine operativo lordo è stato
di 562 milioni (-10,4%), l'EBIT di 343 milioni (-14,7%) e l'utile
netto di 248 milioni di franchi (-18,2%).
La flessione dei risultati è stata generata dalle
performance negative nei segmenti delle spedizioni marittime e di
quelle aeree. Nel primo settore il fatturato netto è stato di
1,89 miliardi di franchi (-24%), l'EBITDA di 131 milioni (-43%) e
l'EBIT di 113 milioni (-47%). Nel periodo gennaio-marzo di
quest'anno le spedizioni marittime movimentate dal gruppo sono state
pari ad oltre un milione di container teu (-2,4%). Nel comparto
delle spedizioni aeree le spedizioni sono state pari a 516mila
tonnellate (0%). Il fatturato netto prodotto dalle spedizioni aeree
si è attestato a 1,63 miliardi (-9%) e i valori dell'EBITDA e
dell'EBIT in questo segmento d'attività sono risultati pari
rispettivamente a 126 milioni (-4%) e 111 milioni di franchi
svizzeri (-4%).
In crescita, invece, il fatturato netto trimestrale generato
dalle spedizioni via terra che è stato pari a 908 milioni di
franchi (+4,2%). EBITDA ed EBIT di questo ramo d'attività
sono risultati pari a 41 milioni (+11%) e 25 milioni (+32). Stabile
il valore del fatturato netto nel settore della contract logistics
attestatosi a 1,18 miliardi, con un relativo EBITDA pari a 264
milioni (+16%) e un EBIT di 94 milioni di franchi (+65%).