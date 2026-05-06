CMA CGM progetta l'acquisizione del 34,34% del capitale di Luka Rijeka

Lo scorso 17 aprile la società Port Acquisitions, che è
controllata dal gruppo ceco CE Industries, ha notificato alla
società portuale Luka Rijeka, di cui possiede il 34,34% del
capitale sociale, la richiesta di consenso all'effettuazione di una
procedura di due diligence nel quadro della possibile acquisizione
da parte del gruppo armatoriale francese CMA CGM dell'intera o di
parte della quota che Ports Acquisitions detiene in Luka Rijeka. Lo
scorso 27 aprile Luka Rijeka, che gestisce il porto di Rijeka, ha
espresso il proprio consenso allo svolgimento della procedura.