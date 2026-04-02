L'Iran rassicura Manila sul transito in sicurezza delle navi e dei marittimi filippini attraverso Hormuz

Theresa P. Lazaro, ministro degli Affari esteri della Repubblica
delle Filippine, ha reso noto di aver avuto oggi una conversazione
telefonica con il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas
Araghchi, che ha fornito rassicurazioni circa il fatto che l'Iran
consentirà il transito sicuro e rapido attraverso lo Stretto
di Hormuz alle navi battenti bandiera filippina e a tutti i
marittimi filippini. Lazaro ha sottolineato che questo sviluppo
positivo è di vitale importanza per le Filippine, in quanto
non solo garantirà la sicurezza dei marittimi filippini che
operano nell'area, ma contribuirà anche a garantire la
sicurezza energetica del Paese, dato che le Filippine importano la
maggior parte del loro fabbisogno energetico dal Medio Oriente.