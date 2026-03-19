Notificata l'operazione per il controllo congiunto della Sinokor da parte di MSC e Ga-Hyun Chung

La Hellenic Competition Commission ha confermato i termini
dell'acquisto congiunto della compagnia di navigazione sudcoreana
Sinokor Merchant Marine da parte della SAS Shipping Agencies
Services Sarl del gruppo Mediterranean Shipping Company e di Ga-Hyun
Chung, figlio del fondatore della società asiatica Chung
Tae-soon. L'authority greca ha spiegato che lo scorso 2 febbraio le
due parti hanno sottoscritto un accordo quadro di investimento in
base al quale SAS acquisirà il 50% del capitale sociale della
Sinokor e il controllo congiunto della stessa assieme all'attuale
unico azionista, Ga-Hyun Chung, che manterrà il restante 50%
delle azioni.
Attualmente la flotta della Sinokor è costituita da circa
ottanta Very Large Crude Carrier a cui si aggiunge qualche decina di
altre navi dello stesso tipo operate direttamente o indirettamente
dalla compagnia.