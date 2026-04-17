Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
18:50 GMT+2
PORTI
Nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Augusta è rimasto stabile, mentre a Catania è calato
Movimentate rispettivamente 22,9 milioni e 6,3 milioni di tonnellate
Augusta
17 aprile 2026
Se nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Augusta è
rimasto pressoché stabile, grazie principalmente all'apporto
del traffico delle merci containerizzate che in precedenza si
svolgeva nel porto di Catania
(
del 25
marzo 2024), in quest'ultimo porto i volumi delle merci hanno
registrato una forte contrazione dovuta, oltre che ai residui
effetti della perdita del traffico dei contenitori, anche alla
riduzione dei volumi dei rotabili e delle rinfuse solide.
In particolare, lo scorso anno lo scalo portuale di Augusta ha
movimentato complessivamente 22,86 milioni di tonnellate di carichi,
con una lieve flessione del -0,6% sul 2024 che è stata
determinata da un aumento del +7,5% delle merci allo sbarco,
attestatesi a 14,37 milioni di tonnellate, bilanciato da un calo del
-11,8% di quelle all'imbarco, scese a 8,49 milioni di tonnellate.
Nel settore delle rinfuse liquide il dato totale è stato di
20,84 milioni di tonnellate (-2,5%), di cui 12,10 milioni di
tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-9,5%), 7,76 milioni
di tonnellate di petrolio grezzo (+19,0%), 488mila tonnellate di
prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e gas naturale
(-47,6%), 449mila tonnellate di prodotti chimici (-19,2%) e 44mila
tonnellate di altri carichi liquidi. Le rinfuse solide sono
ammontate a 1,25 milioni di tonnellate (+2,9%), incluse 865mila
tonnellate di minerali e materiali da costruzione (+5,8%), 163mila
tonnellate di prodotti metallurgici (-31,1%), 70mila tonnellate di
prodotti chimici, tipologia di merci assente nel 2024, e 150mila
tonnellate di altre rinfuse secche (+8,5%). Nel segmento dei
container il traffico è stato di 773mila tonnellate (+91,6%)
ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori
pari a 75.689 teu (+91,9%).
Lo scorso anno il porto di Catania ha movimentato globalmente
6,26 milioni di tonnellate di merci (-20,4%), di cui 4,15 milioni di
tonnellate di carichi allo sbarco (-19,6%) e 2,11 milioni di
tonnellate all'imbarco (-22,0%). Nel comparto delle merci varie il
traffico residuo di carichi containerizzati è stato di 16mila
tonnellate (-88,3%) e quello di rotabili di 5,92 milioni di
tonnellate (-19,5%). Il totale delle rinfuse solide è stato
di 324mila tonnellate (-12,2%), di cui 130mila tonnellate di
prodotti metallurgici (-14,6%), 60mila tonnellate di derrate
alimentari, mangimi e oleaginosi (+276,8%), 72mila tonnellate di
cereali (-59,6%), 32mila tonnellate di minerali e materiali da
costruzione (+177,8%), 12mila tonnellate di prodotti chimici
(+67,1%) e 19mila tonnellate di altre rinfuse secche (+247,1%).
Inoltre, nel 2025 il traffico delle crociere nel porto di Catania è
stato di 206mila passeggeri (-4,9%), di cui 56mila allo
sbarco/imbarco (-0,1%) e 150mila in transito (-6,5%).
Tra gli altri porti inclusi nella giurisdizione dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, nel 2025 il porto
di Pozzallo ha movimentato 2,12 milioni di tonnellate di merci
(+10,7%). Le sole rinfuse solide sono ammontate a 1,27 milioni di
tonnellate (+26,6%), di cui 534mila tonnellate di cereali (+4,2%),
349mila tonnellate di minerali e materiali da costruzione (+25,6%),
180mila tonnellate di prodotti chimici (+66,9%), 128mila tonnellate
di derrate alimentari, mangimi e oleaginosi (+255,1%), 66mila
tonnellate di prodotti metallurgici (+96,0%) e 11mila tonnellate di
altre rinfuse secche (+175,9%). Nel settore delle merci varie sono
state movimentate 732mila tonnellate di rotabili (-9,0%) e 122mila
tonnellate di merci in container (+10,9%).
Il porto di Siracusa, che è stato incluso nella
giurisdizione dell'AdSP con la legge n. 28 del 15 marzo 2024, ha
chiuso il 2025 con un traffico di 12,41 milioni di tonnellate di
rinfuse liquide, di cui 8,05 milioni di tonnellate di prodotti
petroliferi raffinati, 4,30 milioni di tonnellate di petrolio
greggio, 56mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi,
liquefatti o compressi e gas naturale e 3mila tonnellate di prodotti
chimici. Al traffico delle merci liquide si affianca anche il
traffico crocieristico che nel 2025 è stato di 69mila
passeggeri, per la quasi totalità allo sbarco/imbarco.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore