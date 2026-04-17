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AZIENDE
In vista della fusione con la Hapag-Lloyd, il CEO della ZIM decide di rassegnare le dimissioni
Glickman è alla guida della compagnia israeliana dal luglio 2017
Haifa
17 aprile 2026
Eli Glickman ha annunciato le proprie dimissioni dalle cariche
di amministratore delegato e di presidente esecutivo della compagnia
di navigazione containerizzata israeliana ZIM che ricopre dal luglio
2017. Glickman manterrà la carica di CEO per un periodo di
sei mesi per assicurare un ordinato avvicendamento.
Annunciando ieri le proprie dimissioni, Glickman ha ricordato
che «negli ultimi mesi il consiglio di amministrazione della
compagnia ha promosso una procedura di fusione con la Hapag-Lloyd»
(
del 16
e 16
febbraio 2026). «Rispetto - ha affermato Glickman - la
decisione del consiglio. Tuttavia - ha precisato - dopo aver
riflettuto sono giunto alla conclusione che non posso continuare a
ricoprire la carica di CEO della ZIM. Ho sempre dedicato anima e
corpo a questo ruolo. Per me la leadership non è un titolo,
ma un impegno, e deve essere in linea con il percorso che ci
attende. Uno dei miei obiettivi principali durante questo periodo è
stato quello di contribuire a garantire il futuro dei dipendenti
della ZIM. I nostri dipendenti hanno anche vissuto un periodo di
guerra molto difficile, e ho sentito una profonda responsabilità
nel guidare con fermezza e attenzione. Con il processo di
transizione in corso, credo che questo sia il momento giusto per
voltare pagina».
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