Il Cda della ZIM rigetta una seconda offerta per l'acquisto della compagnia presentata da Glickman e Ungar

Ieri il consiglio di amministrazione della ZIM ha reso noto di
aver ricevuto proposte da diverse parti strategiche per
l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie circolanti della
società, proposte che attualmente il Board sta valutando. Il
Cda ha comunicato, inoltre, di aver ricevuto una nuova proposta
d'acquisto da un'entità di proprietà di Eli Glickman,
amministratore delegato e presidente della ZIM, e di Rami Ungar, che
nei mesi scorsi avevano già presentato un'offerta rigettata
dal Cda in quanto ritenuta sottostimasse il valore della compagnia
di navigazione israeliana, sottovalutazione che il consiglio di
amministrazione ritiene caratterizzi anche questa seconda proposta
che è stata anch'essa respinta.