Bank of China finanzia l'acquisto della Grande Melbourne di Grimaldi Euromed

Grimaldi Euromed, società del gruppo armatoriale
Grimaldi, ha siglato un accordo di finanziamento con Bank of China -
Filiale di Milano destinato alla copertura parziale dell'acquisto
della nuova nave Grande Melbourne
. L'operazione, relativa ad
un importo di 57 milioni di euro e con durata di 10 anni, sostiene
l'ampio piano di investimenti della compagnia di navigazione
partenopea per il potenziamento ed ammodernamento della propria
flotta. La Grande Melbourne
è, infatti, la quinta di
17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal
gruppo tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di
oltre 1,6 miliardi di dollari.