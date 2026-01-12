Hanseatic Global Terminals diventerà unica proprietaria della Florida International Terminal

Hanseatic Global Terminals (HGT), società terminalista
della compagnia di navigazione containerizzata tedesca Hapag-Lloyd
(
del 19
settembre
2023 e 1
luglio
2024), diventerà unica proprietaria della Florida
International Terminal (FIT), azienda che opera un container
terminal nel porto statunitense di Fort Everglade, in Florida. HGT
ha infatti raggiunto un accordo con la Agunsa Universales S.A.
(Agunsa USA), affiliata del Grupo Empresas Navieras (GEN), per
acquisire il 30% del capitale della FIT detenuto da Agunsa USA.