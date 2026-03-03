2025 record per il gruppo crocieristico americano Viking Holdings

|
Nel 2025 il gruppo crocieristico statunitense Viking Holdings ha
registrato ricavi record pari a 6,50 miliardi di dollari, con un
incremento del +21,9% sull'anno precedente e con nuovi record sia
relativamente ai soli ricavi generati dall'attività della
flotta di navi fluviali del gruppo sia a quella della flotta di
unità oceaniche che sono risultati pari rispettivamente a
3,07 miliardi (+15,7%) e 2,87 miliardi (+30,6%). Inoltre, nuovi
record sono stati segnati anche dai ricavi complessivi derivanti
dalla vendita delle crociere, pari a 6,05 miliardi (+21,7%), e dai
ricavi generati dalle vendite a bordo delle navi, pari a 450 milioni
di dollari (+24,1%). Risultati record sono stati raggiunti anche dal
margine operativo lordo, dall'utile operativo e dall'utile netto
attestatisi rispettivamente a 1,73 miliardi (+133,3%), 1,50 miliardi
(+39,6%) e 1,15 miliardi (+671,3%).
Performance trimestrali record per il periodo sono state
registrate, inoltre, relativamente al trimestre ottobre-dicembre del
2025. I ricavi sono ammontati a 1,72 miliardi di dollari, con un
incremento del +27,8% sul quarto trimestre del 2024, di cui 1,60
miliardi derivanti dalla vendita delle crociere (+27,1%) e 121,5
milioni dalle vendite a bordo delle navi (+36,4%). I soli ricavi
totali prodotti dalla flotta di navi fluviali sono stati pari a
867,6 milioni (+21,0%) e quelli generati dalla flotta di navi
oceaniche a 720,3 milioni (+40,8%). L'EBITDA è stato di 443,7
milioni (+80,4%), l'utile operativo di 360,6 milioni (+56,1%) e
l'utile netto di 300,3 milioni di dollari (+188,3%).
Nell'ultimo trimestre del 2025 la flotta di imbarcazioni
fluviali del gruppo ha ospitato 120mila passeggeri (+13,8%) e quella
di navi oceaniche 94mila passeggeri (+45,3%), mentre nell'intero
anno i passeggeri delle unità fluviali sono stati 415mila
(+8,6%) e quelli delle unità oceaniche 313mila (+23,7%). Nel
2025 la capacità in termini di giorni di crociera per
passeggero è aumentata del +12,0% salendo a 7,7 milioni di
unità.
Il gruppo ha reso noto che al 15 febbraio scorso aveva venduto
l'86% della capacità per la stagione crocieristica 2026 in
termini di giorni di crociera per passeggero, con un valore delle
prenotazioni che risulta pari a 5,96 miliardi di dollari, in
crescita del +13% rispetto allo stesso periodo del 2025.