Nello Stretto di Hormuz imbarcazioni armate hanno intimato ad una tanker statunitense di fermarsi

La britannica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO)
ha comunicato oggi di aver ricevuto la segnalazione di un incidente
presso lo Stretto di Hormuz, a 16 miglia nautiche a nord dell'Oman,
dove una nave è stata contattata via radio da numerose
piccole imbarcazioni armate. Il comandante della nave ha ignorato la
richiesta di fermarsi e ha proseguito la navigazione. La nave in
questione è la tanker Stena Imperative
di 30mila
tonnellate di stazza lorda della svedese Stena Bulk. La nave batte
bandiera statunitense e negli ultimi mesi è stata impiegata
dal Military Sealift Command dell'US Navy. Secondo la britannica
Vanguard Tech, le imbarcazioni che hanno avvicinato la Stena
Imperative
erano appartenenti al Corpo delle Guardie
Rivoluzionarie Iraniane e avrebbero intimato al comandante di
spegnere i motori e prepararsi all'abbordaggio, richiesta non
accolta dal comandante che avrebbe comunicato che la nave non è
mai entrata nelle acque territoriali iraniane.