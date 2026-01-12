Nel 2025 gli atti di pirateria contro le navi in Asia sono aumentati del +23%

Nel 2025 in Asia si sono verificati 132 attacchi alle navi da
parte di pirati, con un incremento del +23% rispetto a 107 incidenti
nell'anno precedente. Il Regional Cooperation Agreement on Combating
Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) Information
Sharing Centre (ISC) ha reso noto che i 132 incidenti dello scorso
anno includono cinque tentativi di attacchi alle navi.
Nel 2025 il maggior numero di assalti si è verificato
nell'area degli Stretti di Malacca e di Singapore dove sono accaduti
108 incidenti (+74% sul 2024), il numero più elevato dal
2007, e in questa regione l'87% degli incidenti si è
verificato nei primi sette mesi dell'anno, mentre sono diminuiti
notevolmente nella parte restante del 2025 a seguito degli arresti
dei colpevoli di atti di pirateria effettuati dalle autorità
indonesiane nei mesi di luglio e agosto. In quest'area, inoltre, il
maggior numero di attacchi è stato condotto contro navi
portarinfuse (52% del totale) seguite dalle navi cisterna (23%),
dalle portacontainer (10%) dai rimorchiatori (12%) e da navi per
merci generali (3%).
Il direttore esecutivo di ReCAAP ISC, Vijay D. Chafekar, ha
precisato che «il consistente aumento del numero di incidenti
negli Stretti di Malacca e di Singapore non indica un corrispondente
aumento della minaccia al commercio marittimo che li attraversa. Il
numero più elevato di incidenti - ha spiegato - corrisponde
in gran parte a furti di lieve entità. Infatti, nel 2025
negli Stretti di Malacca e di Singapore non si sono verificati
incidenti di categoria 1», ha specificato Chafekar riferendosi
alla tipologia più grave di attacchi attuati prevalentemente
con l'uso di armi, con violenze nei confronti dell'equipaggio e con
il furto della merce imbarcata o il dirottamento della nave.
Dei 132 atti di pirateria registrati in Asia nell'intero 2025,
infatti, 127 (il 53% del totale) erano classificati di categoria 4,
ovvero del minor livello di gravità, in cui i pirati non
erano armati e non si sono verificati atti di violenza nei confronti
degli equipaggi delle navi. Inoltre, nel 2025 non si sono verificati
incidenti di categoria 1 rispetto a due incidenti di questa gravità
accaduti nel 2024.
«Se la crescita delle rapine in mare negli Stretti di
Malacca e di Singapore evidenzia le continue sfide per la sicurezza
affrontate dalle navi che transitano lungo la trafficata via d'acqua
- ha aggiunto il direttore esecutivo di ReCAAP ISC - il calo degli
episodi a seguito dell'arresto dei responsabili da parte della
polizia regionale delle Isole Riau dimostra l'effetto deterrente di
un'applicazione efficace delle norme. Per contribuire a ridurre il
numero di questi episodi, il ReCAAP ISC desidera esortare le
compagnie di navigazione a segnalare tutti i casi di furto e di
imbarco non autorizzato all'autorità costiera più
vicina».
Il ReCAAP ISC ha reso noto, inoltre, che nel 2025 sono diminuiti
gli incidenti in Bangladesh, in Indonesia e nelle Filippine, mentre
è stato registrato un lieve incrementi di quelli accaduti in
India.