Lieve incremento del traffico annuale delle merci movimentato dai porti croati

Lo scorso anno i porti croati hanno movimentato 20,94 milioni di
tonnellate di merci, con un lieve incremento del +0,4% sul 2024, di
cui 15,03 milioni di tonnellate di carichi allo sbarco (-1,5%) e
5,91 milioni di tonnellate all'imbarco (+5,7%). La diminuzione
complessiva del traffico è stata generata dal forte calo del
-31,7% delle rinfuse solide scese a 3,84 milioni di tonnellate. Le
rinfuse liquide sono aumentate del +7,6% salendo a 10,27 milioni di
tonnellate. In crescita anche le merci varie con un traffico record
di 5,12 milioni di tonnellate di merci in container (+22,8%)
realizzate con una movimentazione record di contenitori pari a
551.996 teu (+1,7%), di cui 512.891 teu movimentati dal solo porto
di Rijeka (+2,2%), e con un traffico di rotabili di 216mila
tonnellate (+11,3%).
Nel 2025 il traffico dei passeggeri nei porti croati è
stato di 36,1 milioni di persone (-0,3%), con un traffico delle
crociere record di 1,56 milioni di passeggeri (+4,8%) e con 34,48
milioni di passeggeri dei servizi regolari (-0,5%).
Nel solo quarto trimestre del 2025 il totale delle merci
movimentate dai porti nazionali è stato di 5,12 milioni di
tonnellate, con un rialzo del +4,4% sul corrispondente periodo
dell'anno precedente, di cui 3,37 milioni di tonnellate allo sbarco
(-2,7%) e 1,75 milioni di tonnellate all'imbarco (+21,6%). In
diminuzione sono risultate sia le rinfuse liquide che quelle solide,
pari rispettivamente a 2,27 milioni di tonnellate (-2,0%) e 975mila
tonnellate (-17,5%). Le merci containerizzate sono ammontate a 1,41
milioni di tonnellate (+31,6%) con una movimentazione di container
pari a 153.105 teu (+35,6%), di cui 143.501 teu movimentati dal
porto di Rijeka (+37,4%). I rotabili si sono attestati a 48mila
tonnellate (+16,4%). Il traffico dei passeggeri è stato di
4,75 milioni di unità (-2,2%), di cui 307mila crocieristi
(-1,1%) e 4,44 milioni di passeggeri dei servizi regolari (-2,3%).