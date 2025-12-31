Firmato il decreto per il riparto delle risorse PNRR agli interporti

È stato firmato il decreto ministeriale n. 343 del 23
dicembre 2025 che prevede il riparto delle risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è finalizzato
all'ammissione al cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e
l'implementazione dei sistemi informatici degli interporti di
rilevanza nazionale, secondo gli standard di interoperabilità
funzionali definiti dalla Piattaforma Logistica Digitale Nazionale,
con particolare riguardo all'interconnessione con i PCS portuali.
La ripartizione delle risorse, pari a 1,86 milioni di euro,
prevede l'assegnazione di 155.500 euro all'Interporto di Trieste, di
402.500 euro all'Interporto di Jesi - Marche, di 120.000 euro
all'Interporto di Verona, di 505.000 euro all'Interporto di Padova,
di 107.420 euro all'Interporto di Venezia, di 180.000 euro
all'Interporto di Novara, di 312.500 euro all'Interporto di Parma -
Cepim e di 76.500 euro all'Interporto Campano - Nola.