Nel 2025 i terminal portuali di PSA hanno movimentato un traffico dei container record
Nuovi picchi massimi dei volumi movimentati a Singapore e nei terminal esteri del gruppo
Singapore
14 gennaio 2026
Dopo aver superato per la prima volta nel 2024 quota 100 milioni
di teu, nel 2025 il traffico dei container movimentato dai terminal
portuali che fanno capo al gruppo PSA International di Singapore ha
registrato un nuovo record storico essendo stato pari a 105 milioni
di teu, con un incremento del +5% sull'anno precedente. Nuovi picchi
massimi sono stati segnati sia dai volumi di traffico movimentati
dai terminal del gruppo nel porto di Singapore sia da quelli
movimentati dai terminal esteri del network di PSA che sono
risultati pari rispettivamente a 44,5 milioni di teu (+8%) e 60,4
milioni di teu (+2%).
