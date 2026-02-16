Manageritalia e Assologistica siglano il rinnovo del Ccnl dirigenti della logistica

Oggi Manageritalia e Assologistica hanno sottoscritto il rinnovo
del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti
delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators
portuali, interportuali ed aereoportuali”, con decorrenza dal
primo gennaio 2026 e validità fino al 31 dicembre 2028.
L'accordo prevede un aumento retributivo lordo mensile a regime
di 750 euro suddiviso in tre tranche, con la prima pari a 250 euro a
decorrere da primo marzo 2026 (300 euro dal primo gennaio 2027 e 200
euro mensili dal primo gennaio 2028). Ad integrale copertura del
periodo primo gennaio/28 febbraio 2026, ai dirigenti in forza alla
data di stipula dell'accordo verrà corrisposto un importo
“una tantum” di euro 500 euro lordi.
Tra gli altri elementi dell'accordo, è previsto un
welfare contrattuale raﬀorzato, con un credito welfare
annuale di 2.000 euro, il potenziamento del Fondo Mario Negri, la
conferma dei valori di universalità delle coperture
assicurative dell'Antonio Pastore e la revisione delle agevolazioni
contributive contrattuali.
Il presidente di Assologistica, Paolo Guidi, ha evidenziato la
soddisfazione dell'associazione per questo accordo che - ha spiegato
- concretamente va nella direzione da noi auspicata, ovvero la
valorizzazione delle ﬁgure dei manager logistici, vero
elemento strategico per le aziende».