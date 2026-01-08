Intesa Sanpaolo finanzia la costruzione di tre PCTC destinate a Grimaldi Euromed

L'istituto bancario Intesa Sanpaolo, tramite la divisione IMI
Corporate & Investment Banking, ha concluso un finanziamento da
162,3 milioni di euro destinato a Grimaldi Euromed, società
del gruppo armatoriale Grimaldi, finalizzato all'acquisizione di tre
navi Pure Car & Truck Carrier (PCTC) di nuova generazione
denominate Grande Egitto
, Grande Pacifico
e Grande
Oceania
che si prevede saranno prese in consegna nel corso del
2026.
Le tre navi fanno parte delle 17 nuove navi PCTC della capacità
di 9.800 ceu ordinate dal gruppo armatoriale italiano tra il 2022 e
il 2023, per un investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di
dollari.