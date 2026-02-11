Accordo Fincantieri - Generative Bionics per la realizzazione di robot umanoidi saldatori

Il gruppo navalmeccanico Fincantieri ha siglato un accordo con
la genovese Generative Bionics, azienda impegnata nello sviluppo di
robot umanoidi autonomi, per avviare una partnership industriale
finalizzata all'implementazione di un robot umanoide saldatore
destinato a operare nei cantieri navali del gruppo assieme agli
esseri umani.
Il progetto prevede, come primo ambito di collaborazione, lo
sviluppo di un umanoide progettato per supportare specifiche
attività di saldatura in ambito navale. L'umanoide sarà
dotato di intelligenza artificiale e capacità avanzate di
manipolazione, percezione e visione dedicata al monitoraggio del
cordone di saldatura, nonché di una locomozione ottimizzata
per operare in contesti complessi. Le due aziende hanno specificato
che particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza,
affinché il sistema possa operare in collaborazione diretta
con i lavoratori, nel pieno rispetto delle normative vigenti e senza
limitazioni delle aree di lavoro.
Il programma di collaborazione avrà una durata
complessiva prevista di quattro anni, con un'impostazione orientata
a una rapida introduzione delle soluzioni in ambito operativo. I
primi test in cantiere sono infatti programmati entro la fine del
2026, con l'obiettivo di rendere disponibili funzionalità
operative già nel corso dei primi due anni, proseguendo poi
con attività di affinamento, estensione e certificazione
industriale nel periodo successivo. Le attività di sviluppo e
sperimentazione saranno condotte presso il cantiere navale genovese
della Fincantieri a Sestri Ponente, che fungerà da contesto
di riferimento per la validazione e certificazione industriale della
tecnologia.