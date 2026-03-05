Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
20:51 GMT+1
PORTI
Completata nel porto di Gioia Tauro la prima cabina elettrica dedicata al sistema di cold ironing
Ad aprile il primo collegamento di una portacontainer ad una presa mobile
Gioia Tauro
5 marzo 2026
Nel porto di Gioia Tauro si sono conclusi i lavori di
realizzazione della prima cabina elettrica dedicata al sistema di
cold ironing che consentirà alle navi in banchina di spegnere
i motori di bordo collegandosi alla rete elettrica di terra per
abbattere le emissioni. Attualmente in fase di prova, si prevede che
l'impianto diventerà operativo il prossimo mese con il primo
collegamento di una portacontainer ad una presa del sistema.
Con i lavori, costati oltre 18,3 milioni di euro a cui si
sommano dieci milioni per la fornitura delle opere
elettromeccaniche, è stata realizzata una cabina elettrica di
728 metri quadrati che servirà ad alimentare tre prese
elettriche mobili poste lungo 900 metri di banchine portuali
attrezzate a cui si collegheranno le navi in ormeggio. Al suo
interno la struttura contiene tre convertitori, sei trasformatori e
24 quadri elettrici e sarà al servizio di tre prese mobili
complessivamente omologate ad una potenza di 7,5 megawatt,
estendibili a 11 MW di potenza. Ogni presa coprirà circa 300
metri di banchina, prevalentemente dedicata alle navi
portacontenitori. L'elettrificazione delle banchine richiederà
un aumento del fabbisogno energetico con conseguente ampliamento
della connessione alla rete di alta tensione per una domanda di
potenza in prelievo pari a 80 MW.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore