Armatori e produttori navali europei plaudono alla strategia dell'UE per il settore. Meno convinti della proposta gli operatori portuali tedeschi
Raptis (ECSA): respinta qualsiasi richiesta protezionistica. Jürgens: manca una chiara volontà di rafforzare i porti europei quali motore di crescita
Bruxelles/Roma/Amburgo
4 marzo 2026
L'associazione degli armatori europei ha accolto con favore la Strategia Marittima Industriale Europea presentata oggi dalla Commissione Europea ( del 4 marzo 2026), politica che - ha evidenziato European Shipowners - ECSA - alla luce della recente instabilità geopolitica riconosce il ruolo strategico del trasporto marittimo per la sicurezza energetica e per la supply chain e propone misure per rafforzare la competitività internazionale del trasporto marittimo europeo e dell'intero cluster industriale.

Inoltre, ECSA ha rilevato che la strategia ha fermamente respinto qualsiasi appello all'adozione di misure protezionistiche e sottolinea la necessità di investimenti a sostegno della competitività dell'industria europea. L'associazione ha evidenziato anche che la strategia afferma la necessità di concentrarsi sulla transizione energetica e propone l'utilizzo dei proventi nazionali del sistema EU ETS per l'adozione di combustibili puliti e tecnologie pulite per il trasporto marittimo, e prospetta inoltre le condizioni per la competitività del trasporto marittimo europeo, impegnandosi a definire un quadro normativo e fiscale adeguato. Anche l'elemento umano, la formazione e la riqualificazione sono considerati una priorità assoluta per la competitività del settore, in linea con il diritto e la regolamentazione internazionale.

Ricordando che «sebbene la flotta europea sia in costante crescita, altre flotte stanno però crescendo più rapidamente», il segretario generale di ECSA, Sotiris Raptis - ha rimarcato che «la Commissione ha respinto qualsiasi richiesta protezionistica e ha invece dato priorità agli investimenti. È così - ha affermato Raptis - che proteggiamo la competitività, realizziamo la decarbonizzazione e rafforziamo allo stesso tempo la sicurezza energetica dell'Europa». Per ECSA, «la Commissione dovrebbe fare un ulteriore passo avanti e - ha spiegato Raptis - impegnarsi affinché le misure dell'UE siano transitorie e vengano ritirate una volta adottato un accordo globale presso l'International Maritime Organization».

Che le priorità dell'industria armatoriale siano state recepite nella strategia proposta dalla Commissione Europea lo ha rilevato l'associazione italiana Assarmatori, secondo cui «i testi riflettono un approccio bilanciato e fanno sintesi tra le esigenze del settore, includendo diverse priorità che Assarmatori ha portato avanti nell'ultimo anno e mezzo in sede europea e nazionale. Tra queste - ha specificato l'associazione - merita segnalare la revisione della direttiva ETS, l'invito agli Stati Membri ad allocare maggiori risorse derivanti da questo regime alla decarbonizzazione del settore, la necessità di risolvere le problematiche di competitività dei porti di transhipment, la semplificazione dei criteri di vaglio tecnico della Tassonomia europea, il riconoscimento del valore insostituibile dell'aiuto di Stato alle bandiere europee e del potenziale dual-use delle unità ro-ro-èax, così come la semplificazione delle procedure MRV e lo sviluppo del cold ironing nei porti».

«Si tratta - ha rilevato il segretario generale di Assarmatori, Alberto Rossi - di temi cari all'armamento italiano che finalmente trovano diritto di cittadinanza in documenti d'indirizzo della Commissione Europea. È un passo avanti significativo ma - ha puntualizzato Rossi - non dobbiamo cedere a facili entusiasmi: il modo in cui queste priorità verranno realizzate e messe a terra dall'UE farà la differenza tra un'industria in grado di competere con il resto del mondo e un'industria gravata da una legislazione miope come quella che subiamo oggi. Fondamentale è stato fino ad ora, e ancor di più lo sarà in futuro, l'impegno del commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas e del vice presidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, che, tra le varie deleghe, supervisiona alle politiche dei trasporti. Allo stesso modo l'ascolto, l'impegno e il protagonismo del governo italiano, a partire dai ministri Salvini, Pichetto Fratin e Musumeci, dal viceministro Rixi e dal CIPOM, hanno permesso d'invertire alcune pericolose tendenze che erano emerse a Bruxelles nei mesi scorsi, tra cui un eccessivo protezionismo promosso da Germania, Olanda e Francia, che stava per concretizzarsi in dazi sull'importazione dei traghetti, e un approccio negativo verso l'integrazione verticale, riconosciuta nella Strategia dei Porti, finalmente, come in grado di promuovere efficienza e competitività. I prossimi mesi, con la revisione della direttiva ETS - ha concluso Rossi - saranno cruciali per il nostro settore. Le premesse sono buone ma non sarà facile superare alcuni ostacoli, tra cui l'eccessiva miopia di parti della Commissione Europea e di alcuni Stati membri rispetto alle soluzioni di cui l'industria ha bisogno, in primo luogo le deroghe per i porti di transhipment, le Autostrade del Mare e i collegamenti con le isole sotto l'ETS».

Un forte plauso per la strategia proposta dalla Commissione Europea è giunto da SEA Europe (Shipyards' & Maritime Equipment Association of Europe), secondo cui «questa iniziativa storica risponde direttamente alle richieste dell'industria manifatturiera marittima europea attraverso il Manifesto SEA Europe dell'aprile 2024 e ulteriormente dettagliate nelle nostre 22 raccomandazioni concrete. I cantieri navali e i produttori di attrezzature marittime - ha sottolineato l'associazione dei cantieri e produttori navali europei - sono risorse industriali strategiche. Sostengono la sicurezza marittima e navale dell'Europa, ne rafforzano la resilienza industriale e ne guidano l'economia marittima e blu. SEA Europe e i suoi associati accolgono con favore la nuova strategia come un risultato senza precedenti: un riconoscimento decisivo dell'importanza della produzione marittima per l'autonomia strategica, la sicurezza economica, la difesa, il commercio, la sostenibilità, l'innovazione, la resilienza e la competitività dell'Europa».

«Accogliamo con particolare favore - ha precisato il segretario generale di SEA Europe, Christophe Tytgat - la forte attenzione della strategia allo stimolo sia dell'offerta che della domanda. Creando incentivi per gli armatori affinché scelgano cantieri navali e produttori di equipaggiamenti marittimi europei, offrendo al contempo accesso a finanziamenti per stimolare gli investimenti in processi di produzione navale moderni, efficienti, innovativi e sostenibili, all'interno di un quadro di preferenze europee reciprocamente vantaggioso nei segmenti emergenti e ad alto valore aggiunto, è essenziale per garantire che le capacità industriali europee rimangano competitive e a prova di futuro».

In assenza di un tempestivo commento da parte dell'associazione dei porti europei ESPO, a presentare una valutazione della strategia per i porti proposta dalla Commissione Europea è l'associazione degli operatori portuali tedeschi ZDS che l'ha definita «un importante impulso», «ma non soddisfa le attuali esigenze dei porti europei in termini di strategia, economia e politica di sicurezza». «La strategia - ha chiarito il presidente della ZDS, Sebastian Jürgens - invia i giusti segnali in termini di resilienza, sicurezza e innovazione. Ma rimane difensiva. Manca una chiara volontà di rafforzare i porti europei quali motore di crescita. I porti sono visti troppo come oggetti di regolamentazione e troppo poco come fondamento di un'Europa competitiva».

Secondo ZDS, «l'Europa deve impegnarsi più intensamente nelle discussioni sui nuovi mercati e su solidi accordi commerciali. Ciò non riguarda solo l'aumento del traffico merci, ma anche la gestione degli investimenti internazionali e delle filiali delle società portuali europee nei paesi terzi. Inoltre - ha osservato l'associazione tedesca - la strategia non affronta ancora adeguatamente i requisiti infrastrutturali e sovrastrutturali, nonché le esigenze di qualificazione e formazione del settore portuale». «I porti marittimi - ha affermato Jürgens - sono infrastrutture strategiche per la competitività, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sovranità europea. Questa importanza deve finalmente riflettersi nei finanziamenti, nella regolamentazione e nei principi di finanziamento».

Per ZDS, c'è anche la «pressante necessità di migliorare il finanziamento pubblico dei porti. Le linee guida proposte - secondo l'associazione - sono troppo schematiche e non rendono giustizia alla crescente diversità dei compiti svolti dai porti, dall'approvvigionamento energetico e dai requisiti di sicurezza alla mobilità militare». «Abbiamo bisogno - ha spiegato Jürgens - di uno strumento di aiuti di Stato dedicato e moderno per i porti marittimi. Il regolamento generale di esenzione per categoria non è più sufficiente».

Ricordando, infine, che la Commissione Europea intende anche istituire un consiglio ad alto livello dei porti dell'UE, per ZDS «il fattore cruciale sarà il modo in cui le linee guida e i regolamenti annunciati saranno attuati nella pratica».
