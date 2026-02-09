Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
11:50 GMT+1
TRASPORTO MARITTIMO
Lo scorso anno il traffico marittimo nel canale di Suez è calato del -3,4%
Crescita del +9,0% nel solo quarto trimestre. A dicembre i transiti sono aumentati del +13,1%
Cairo
9 febbraio 2026
Lo scorso anno il traffico navale nel canale di Suez ha
registrato un calo del -3,4% essendo transitate 12.758 navi rispetto
a 13.213 nel 2024. Nel 2025 i transiti nel canale egiziano hanno
iniziato a mostrare una ripresa negli ultimi due mesi dell'anno dopo
che alcune compagnie di navigazione hanno iniziato a riportare le
proprie navi sulla rotta che lo attraversa, che questa era stata
abbandonata a seguito degli attacchi alle navi che gli Houthi
avevano iniziato a condurre dalla fine del 2023 nella regione del
Mar Rosso e dello Stretto di Bab el-Mandeb. Tuttavia, i transiti
totali avvenuti nel 2025 risultano ancora inferiori del -51,7%
rispetto a quelli del 2023, quando era stato raggiunto il record
storico con 26.434 transiti, e del -46,5% rispetto a quelli del 2022
quando ancora la crisi non era iniziata.
Lo scorso anno i transiti di navi cisterna nel canale hanno
segnato una lieve crescita del +0,7% sul 2024 essendo stati 4.991,
numero che è inferiore del -40,8% rispetto ai transiti di
tanker registrati nel 2023 e del -24,5% rispetto a quelli del 2022.
Inoltre, nel 2025 nel canale sono transitate 7.767 navi di altra
tipologia, con una flessione del -6,0% sul 2024, un calo del -56,8%
sul 2023 e una diminuzione del -55,0% sul 2022.
Il tonnellaggio netto SCNT delle navi transitate nel 2025 è
risultato pari a 521,7 milioni di tonnellate, con riduzioni
rispettivamente del -0,6%, -66,7% e -63,0% sul 2024, 2023 e 2022.
Nel solo quarto trimestre del 2025 il canale egiziano è
stato attraversato complessivamente da 3.426 navi, con un incremento
del +9,0% sullo stesso periodo dell'anno precedente, di cui 1.330
navi cisterna (+13,5%) e 2.096 navi di altro tipo (+6,4%), per un
totale di 145,5 milioni di tonnellate SCNT (+23,8).
Nel solo mese di dicembre del 2025 il traffico è stato di
1.138 navi, con un aumento del +13,1% sul dicembre 2024, di cui 461
navi cisterna (+21,3%) e 677 unità di altro tipo (+8,2%).
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore