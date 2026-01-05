Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
PORTI
ABB realizzerà gli impianti di shore power in tre container terminal del porto di Rotterdam
Saranno in grado di ricaricare sino a 32 portacontainer contemporaneamente
Rotterdam/Zurigo
5 gennaio 2026
La Rotterdam Shorepower, una joint venture tra la società
energetica Eneco e l'Autorità Portuale di Rotterdam, ha
affidato all'elvetica ABB l'appalto per la realizzazione e la
manutenzione degli impianti di shore power da installare in tre
terminal in acque profonde del porto olandese al fine di consentire
alle navi in banchina di spegnere i motori di bordo e allacciarsi
alla rete elettrica di terra. Si tratta dei terminal portuali APM
Terminals Maasvlakte II, Hutchison Ports ECT Delta e Hutchison Ports
ECT Euromax che, complessivamente, hanno una linea di banchina di
otto chilometri che sarà dotata di 35 punti di connessione
con tre distinti impianti di shore power della potenza totale di
oltre 100 MVA. I sistemi di alimentazione di energia elettrica da
terra saranno in grado di ricaricare sino a 32 portacontainer
contemporaneamente.
L'inizio dei lavori, che avverrà simultaneamente nei tre
terminal, è previsto per la seconda metà del prossimo
anno con l'obiettivo di terminarli a partire dal secondo semestre
del 2028. Lo scopo del progetto è di ridurre
significativamente le emissioni nel porto di Rotterdam anche nel
quadro del regolamento FuelEU Maritime per la riduzione delle
emissioni di carbonio nel trasporto marittimo. Questa normativa
imporrà a tutte le navi portacontenitori e passeggeri di
stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate di utilizzare sistemi di
alimentazione da terra o tecnologie equivalenti a zero emissioni nei
porti dell'Unione Europea a partire dal primo gennaio 2030.
