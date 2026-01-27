Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è calato del -4,9%

Così come nei tre trimestri precedenti, nell'ultimo
trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di
Anversa-Zeebrugge ha registrato una flessione essendo stato pari a
63,9 milioni di tonnellate, in diminuzione del -4,9% sul periodo
ottobre-dicembre del 2024. La riduzione dei volumi è stata
generata principalmente dai cali dei traffici di rinfuse liquide e
solide che sono stati pari rispettivamente a 16,9 milioni di
tonnellate (-10,8%) e 3,0 milioni di tonnellate (-21,3%). Più
contenuta la diminuzione del traffico containerizzato che è
ammontato a 36,0 milioni di tonnellate (-1,9%), con una
movimentazione di container che è risultata pari a 3,3
milioni di teu (-2,9%). Le altre merci varie sono aumentate, con i
rotabili che hanno totalizzato 5,3 milioni di tonnellate (+2,1%) e
le merci convenzionali 2,7 milioni di tonnellate (+5,6%). La
movimentazione di auto nuove è stata di 881mila veicoli
(-1,9%).
Nell'intero 2025 il traffico è stato globalmente di 266,5
milioni di tonnellate, con una flessione del -4,1% sull'anno
precedente prodotta esclusivamente dal calo delle rinfuse, con
quelle liquide che sono risultate pari a 72,8 milioni di tonnellate
(-12,9%) e quelle solide a 13,1 milioni di tonnellate (-12,1%). Le
merci in container si sono attestate a 149,4 milioni di tonnellate
(+0,4%) con una movimentazione di contenitori pari a 13,6 milioni di
teu (+0,7%). I rotabili sono ammontati a 20,9 milioni di tonnellate
(+3,0%) e le merci convenzionali a 10,2 milioni di tonnellate
(+1,6%). Il traffico di auto nuove è rimasto stabile essendo
stato pari ad oltre 3,3 milioni di mezzi.