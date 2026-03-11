Dispersi tre membri dell'equipaggio di una rinfusiera colpita nello Stretto di Hormuz

La compagnia thailandese Precious Shipping ha reso noto oggi che
stamane la nave portarinfuse Mayuree Naree
di bandiera
thailandese della propria filiale Precious Flowers mentre transitava
nello Stretto di Hormuz è stata colpita da due proiettili che
hanno danneggiato la sala macchine della nave e causato un incendio.
L'incidente è stato segnalato alla britannica United Kingdom
Maritime Trade Operations
(
dell'11
marzo
2026) e ad altri centri di coordinamento della sicurezza
marittima.
Precious Shipping ha annunciato che tre membri dell'equipaggio
della nave risultano dispersi e si ritiene siano intrappolati nella
sala macchine, mentre i restanti venti marittimi dell'equipaggio
sono stati evacuati e sono stati sbarcati in Oman.