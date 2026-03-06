L'Associazione degli Spedizionieri della Spezia ha costituito la sezione degli spedizionieri terminalisti

L'Associazione degli Spedizionieri della Spezia ha costituito
una nuova sezione dedicata agli spedizionieri terminalisti con lo
scopo di offrire rappresentanza ad un segmento strategico della
logistica portuale spezzina, promuovendo sinergie e sviluppo
nell'area retroportuale, area di riferimento della Zona Logistica
Speciale del porto della Spezia. Alla nuova sezione hanno sinora
aderito le società SernavLog, Laghezza, Spedemar,
Matra/Musetti Trasporti, MedLog sede locale e Triacca Trasporti.
L'associazione ha spiegato che l'adesione degli spedizionieri
terminalisti risponde all'esigenza di consolidare le istanze della
categoria presso le istituzioni e gli stakeholder, incentivando la
diffusione delle best practice e la tutela degli interessi
condivisi.