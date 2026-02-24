A Taranto la prima riunione in presenza del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”

Nei giorni scorsi a Taranto, ospitata dall'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ionio, si è tenuta una riunione di
due giorni del gruppo di lavoro internazionale “Cruises &
Port Cities” che è stato creato nel 2021 dalle
associazioni MedCruise - The Association of Mediterranean Cruise
Ports e Association Internationale Villes et Ports (AIVP) e che
riunisce rappresentanti di città portuali, porti
crocieristici e operatori crocieristici per affrontare sfide comuni
e promuovere strategie sostenibili. L'incontro, che è stato
il primo in presenza del gruppo di lavoro, è stato incentrato
su temi chiave come governance, mobilità e coinvolgimento
della comunità, con workshop dedicati alla gestione dei
flussi turistici e agli approcci collaborativi tra gli stakeholder
del porto e delle città e le compagnie di crociera.
Francesca Morucci, segretario generale di AIVP e responsabile
della direzione Trasparenza, anticorruzione, formazione e promozione
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, ha evidenziato che «la prima fase del lavoro,
che ha portato alla pubblicazione del Cruise Port City Compass
(pubblicazione che raccoglie le buone pratiche per la crescita
sostenibile dei porti crocieristici e delle loro comunità,
ndr), ha già dimostrato il valore della collaborazione
tra le due associazioni. Nella seconda fase - ha spiegato - stiamo
sperimentando che la sinergia tra le due prospettive - l'approccio
porto-città di AIVP e la visione del settore crocieristico di
MedCruise - è più che mai essenziale perché le
città portuali si trovano ad affrontare sfide complesse
(garantire la sostenibilità, bilanciare gli impatti
socioeconomici, gestire i flussi, rafforzare i rapporti con le
comunità locali, ecc.) che devono essere affrontate con un
linguaggio comune, condividendo conoscenze, esperienze e soluzioni
sistematiche che possano supportare uno sviluppo più
equilibrato e sostenibile del settore».
Commentando la partecipazione all'evento di Taranto
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
con la responsabile del settore Comunicazione, promozione e
marketing, Monica Fiorini, il presidente dell'ente, Bruno Pisano, ha
evidenziato che l'adesione dell'AdSP ligure ad AIVP e MedCruise
«testimonia il valore strategico che attribuiamo al rapporto
tra città e porto, in particolare in relazione al traffico
crocieristico. Grazie ai progetti attualmente in fase di
realizzazione - ha ricordato - questo comparto è destinato a
crescere in modo significativo nei prossimi anni. Riteniamo
fondamentale che tale sviluppo sia accompagnato da una gestione
improntata alla sostenibilità, sotto il profilo ambientale,
economico e sociale. Per questo motivo siamo costantemente impegnati
nell'individuare le soluzioni più efficaci affinché
l'integrazione tra attività portuali e contesto urbano
avvenga in modo equilibrato e armonioso, generando valore per
l'intero territorio».