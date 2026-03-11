MSC realizzerà un container terminal nell'area portuale Snake Island Port a Lagos

Il gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company
(MSC) ha sottoscritto con la società nigeriana Nigerdock un
contratto di concessione della durata di 45 anni per realizzare un
container terminal nella Snake Island Port, un'area portuale a Lagos
il cui sviluppo è stato assegnato alla fine del 2024 dalla
Nigerian Ports Authority alla Nigerdock del gruppo emiratense Jagal.
Il nuovo terminal occuperà 30 ettari e avrà una
banchina di 910 metri lineari con una profondità del fondale
che inizialmente sarà di -16,5 metri così come quella
del canale d'accesso all'area portuale.
Contestualmente MSC ha firmato un contratto di Engineering,
Procurement, and Construction con la ITB Nigeria e con il gruppo
DEME per la costruzione del terminal.