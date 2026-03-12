Nel secondo semestre del 2025 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -20,0%

Nel 2025, anno in cui la sua flotta di portacontainer operata
con il marchio Orient Overseas Container Line (OOCL) ha movimentato
un traffico dei container record in crescita del +3,7% sull'anno
precedente, la Orient Overseas (International) Limited (OOIL) ha
registrato ricavi pari a 9,72 miliardi di dollari, con una
diminuzione del -9,2% sul 2024 determinata dalla rilevante flessione
totalizzata nel secondo semestre. Nel periodo luglio-dicembre del
2025, infatti, i ricavi sono ammontati a 4,85 miliardi, con una
diminuzione del -20,0% sullo stesso periodo dell'anno precedente, di
cui 3,82 miliardi nel mercato asiatico (-22,8%), 528,3 milioni in
quello europeo (-9,5%) e 337,8 milioni nel mercato delle Americhe
(-1,5%). L'EBITDA del secondo semestre è stato di 1,08
miliardi (-52,3%), l'utile operativo di 557,5 milioni (-68,9%) e
l'utile netto di 560,3 milioni di dollari (-67,9%).
Nell'intero 2025 l'EBITDA ha totalizzato 2,54 miliardi (-28,1%),
l'utile operativo di 1,53 miliardi (-41,5%) e l'utile netto di 1,51
miliardi di dollari (-41,2%).