Nel 2025 il porto di Ravenna ha registrato il proprio nuovo record storico di traffico annuale delle merci

Nel 2025, con un totale di 28.096.272 merci movimentate, il
porto di Ravenna ha registrato il proprio nuovo record storico di
traffico annuale e un incremento del +10,0% sull'anno precedente
nonché una crescita del +2,6% sul precedente picco storico
segnato nel 2022. Il nuovo record è stato raggiunto, in
particolare, grazie al quantitativo di merci mai raggiunto in
precedenza nel solo quarto trimestre dell'anno essendosi il periodo
ottobre-dicembre del 2025 conclusosi con un totale record di
7.865.987 tonnellate, con un rialzo del +17,4% sull'ultimo trimestre
dell'anno precedente. Il nuovo record storico trimestrale, inoltre,
è stato ottenuto grazie ai nuovi record relativi al singolo
mese registrati dai volumi di traffico movimentati negli scorsi mesi
di ottobre, novembre e dicembre: se ad ottobre 2025 sono state
movimentate 2.683.696 tonnellate di carichi, con un aumento del
+13,4% sullo stesso mese dello scorso anno, a novembre 2025 il dato
complessivo di traffico è stato di 2.549.260 tonnellate
(+17,1%) e il mese successivo di circa 2.633.054 tonnellate
(+22,1%).
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centro-Settentrionale ha reso noto che nell'intero 2025 a risultare
in crescita sono stati gli agroalimentari liquidi (+18,8%) e quelli
solidi (+12,2%), i prodotti chimici solidi (+49,1%), i materiali da
costruzione (+4,4%), i concimi (+4,1%), i metallurgici (+4,4%), i
petroliferi (+48,1%) e le altre merci (+60,1%). In calo, invece, i
prodotti chimici liquidi (-23,9%). I container, con oltre 212mila
teu, sono risultati in aumento del +5,1% rispetto al 2024 e del
+5,2% relativamente alla merce nei container. Il numero dei trailer
si è attestato a quasi 70mila pezzi (-1,1%), mentre la
relativa merce ro-ro dovrebbe essere pari a 1,7 milioni di
tonnellate (-4,5%).
Lo scorso anno il traffico crocieristico nel porto di Ravenna è
stato di 248.015 passeggeri (-8,9%), di cui 205.332
all'imbarco/sbarco (-7,8%) e 42.683 in transito (-13,7%). L'AdSP ha
precisato che il calo è dovuto ai lavori di costruzione della
nuova Stazione Marittima che ha provocato limiti strutturali
all'attracco delle navi.
Commentando i dati statistici relativi al 2025, il presidente
dell'AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, Francesco
Benevolo, ha evidenziato che «le statistiche confermano il
porto di Ravenna come vero e proprio hub portuale multipurpose in
grado di movimentare tutte le tipologie di merci, ma soprattutto
consolidano il nostro ruolo di porto leader nazionale nei settori
delle rinfuse secche e nelle merci varie. In aggiunta - ha ricordato
riferendosi al rigassificatore BW Singapore della Snam
entrato in servizio al largo di Ravenna a maggio scorso - da
quest'anno beneficiamo del nuovo traffico del gas liquefatto che
genera significative ricadute economiche ed occupazionali nel porto
e può prefigurare un futuro ruolo nazionale per Ravenna anche
nel settore delle rinfuse liquide. Il porto di Ravenna - ha
sottolineato Benevolo - si conferma dunque come nodo logistico
strategico per il sistema produttivo del Paese e, grazie alla forte
coesione con la comunità e le istituzioni locali, nonché
agli ulteriori investimenti pubblici e privati che ci auguriamo
vengano presto attivati sul territorio, potrà affrontare con
efficienza e competitività gli auspicabili traguardi attesi
per il nuovo anno 2026».