Il porto di Colombo segna un nuovo record di traffico annuale dei container
La Sri Lanka Ports Authority sigla un accordo con il gruppo armatoriale francese CMA CGM
Colombo
5 gennaio 2026
Nel 2025 il porto di Colombo ha stabilito il proprio nuovo
record storico di traffico annuale dei container avendone
movimentato un totale pari a 8.291.178 teu, con un incremento del
+6,4% rispetto al 2024 quando era stato raggiunto il precedente
picco di traffico con 7.792.069 teu.
Intanto la Sri Lanka Ports Authority (SLPA) e il gruppo
armatoriale francese CMA CGM hanno annunciato oggi la firma di un
accordo relativo ai servizi terminalistici con lo scopo di
rafforzare la loro collaborazione commerciale e di attrarre maggiori
volumi di traffico containerizzato nel porto di Colombo.
