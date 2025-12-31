A Saipem un contratto offshore da 425 milioni di dollari per lo sviluppo del campo di gas di Sakarya

Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da
Turkish Petroleum OTC per ulteriori attività nell'ambito
dell'estensione della terza fase del progetto di sviluppo del
giacimento di gas di Sakarya nel settore turco del Mar Nero. Il
valore del contratto è di circa 425 milioni di dollari. Le
attività assegnate a Saipem comprendono l'ingegneria,
l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (EPCI) di tre
condotte aggiuntive, per un totale di circa 153 chilometri, con
relative strutture sottomarine, che collegheranno la nuova riserva
di gas naturale recentemente scoperta nel giacimento di Goktepe agli
impianti della fase 3 di Sakarya. Il giacimento di Goktepe si trova
a una profondità di 2.200 metri e a una distanza di circa 80
chilometri dal giacimento Sakarya fase 3. La nuova infrastruttura
consentirà un aumento della produzione derivante dallo
sviluppo del giacimento.
Il nuovo contratto, della durata di circa due anni e mezzo, sarà
gestito in continuità con quello firmato lo scorso settembre
per la terza fase dello sviluppo del campo di Sakarya. La campagna
offshore sarà condotta nella seconda metà del 2027
dalla nave posatubi Castorone di Saipem.
Inoltre, Saipem si è aggiudicata due contratti offshore
in Arabia Saudita, denominati Contract Release Purchase Order
(CRPO), nell'ambito del long-term agreement in essere con Aramco. Il
primo contratto (CRPO 162), della durata di 32 mesi, comprende
l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione
(EPCI) di circa 34 chilometri di condotte, con diametri di 20”
e 30”, e i relativi lavori sulle strutture topside presso i
giacimenti petroliferi di Berri e Abu Safah. Il secondo contratto
(CRPO 165), della durata di 12 mesi, include interventi sottomarini
presso il giacimento di Marjan e le attività di ingegneria,
approvvigionamento e costruzione (EPC) di 300 metri di condotte
onshore e relativi collegamenti. Per le operazioni offshore, Saipem
utilizzerà i suoi mezzi navali di costruzione attualmente
impiegati nella regione. Le attività di fabbricazione
relative ai progetti saranno eseguite presso il cantiere di
fabbricazione saudita di Saipem, Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators
Co. Ltd., a Dammam, con l'obiettivo di accrescere e sviluppare le
capacità dell'industria locale.