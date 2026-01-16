Invito a presentare manifestazioni d'interesse per la ristrutturazione e gestione del terminal crociere del porto di Gibilterra

Il governo di Gibilterra ha diffuso oggi un invito a presentare
manifestazioni d'interesse con lo scopo di giungere alla stipula di
un accordo per la progettazione, ristrutturazione, sviluppo e
gestione del terminal crociere del porto del territorio britannico
d'oltremare, nell'area nota come Western Arm Cruise Terminal. In
particolare, i candidati dovranno occuparsi della ristrutturazione
dell'attuale terminal crociere, dello sviluppo di nuove aree
commerciali e di ristorazione, dello sviluppo di soluzioni di
trasporto, della fornitura di soluzioni di alimentazione elettrica
da terra per le navi da crociera all'ormeggio presso il terminal e
della gestione del terminal secondo gli standard internazionali del
settore. Tra gli altri requisiti, i candidati dovranno garantire che
il terminal sia accessibile a tutte le navi da crociera e assicurare
che le tariffe applicate siano competitive rispetto a quelle
praticate in altri terminal crociere nelle regioni limitrofe.
Inoltre, i candidati dovranno essere disposti a corrispondere un
premio all'autorità governativa e il pagamento di un canone
di concessione alla stessa autorità governativa o
all'Autorità Portuale di Gibilterra e a finanziare per intero
i lavori di ristrutturazione e sviluppo.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere recapitate entro
il prossimo 20 febbraio.