CMA CGM riporta tre servizi sulla rotta che transita attorno al Capo di Buona Speranza

Tra le prime principali compagnie di navigazione containerizzate
mondiali ad aver riportato le proprie navi impiegate sulle rotte
est-ovest su quella che attraversa il canale di Suez una volta
attenuatasi se non risoltasi la crisi nella regione del Mar Rosso,
la francese CMA CGM ha ora deciso di ripristinare nuovamente i
transiti attorno al Capo di Buona Speranza e di evitare di
ripercorrere la via d'acqua egiziana. Ciò - ha reso noto oggi
la compagnia - «alla luce dello scenario internazionale
complesso e incerto».
Il nuovo dirottamento delle navi sulla rotta che circumnaviga
l'Africa è stato stabilito per i tre servizi FAL 1, FAL 3 e
MEX e tale precedente rotta dovrebbe essere seguita anche dalle navi
delle compagnie COSCO, OOCL ed Evergreen che cooperano con la CMA
CGM in questi tre servizi nell'ambito della Ocean Alliance, anche se
attualmente le due compagnie cinesi e quella taiwanese propongono
ancora il transito delle navi attraverso Suez. Il Mediterranean Club
Express (MEX) collega la Cina e il sud-est asiatico con il
Mediterraneo centro-occidentale, dove tocca i porti di Malta,
Marsiglia-Fos, Barcellona e Valencia, effettuando scali anche al
porto di Jeddah. I servizi FAL 1 e FAL 3 collegano la Cina e il
sud-est asiatico con i porti nordeuropei.