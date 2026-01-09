Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
03:13 GMT+1
PORTI
Consegnati i lavori per l'allargamento del canale di accesso al porto di Livorno
La larghezza tra le due sponde sarà portata da 70 a 120 metri
Livorno
9 gennaio 2026
Ieri nel porto di Livorno sono stati consegnati i lavori del
valore di 16 milioni di euro per l'allargamento del canale di
accesso dello scalo che si prevede verranno conclusi in 655 giorni.
L'appalto la lo scopo di aumentare gli standard di sicurezza in
termini di accessibilità marittima al porto industriale e
include anche l'intervento di acquaticità della Torre del
Marzocco
L'intervento consentirà di allargare il canale di accesso
che attualmente presenta una larghezza tra le due sponde di 70 metri
portandola a 120 metri, con la realizzazione di un nuovo
banchinamento che permetterà anche la realizzazione dei
successivi interventi di dragaggio che garantiranno
l'approfondimento a -13 metri sotto le sponde e a -16 metri in
corrispondenza del centro della cunetta navigabile.
Relativamente al progetto di “acquaticità”
della Torre del Marzocco, sorta cinque secoli fa in mezzo al mare e
alta 54 metri, oggi l'opera è sulla terraferma all'interno
del porto industriale ed è circondata da gru e container.
L'intervento prevede la realizzazione di un bacino idrico attorno al
bene storico, che sarà così circondato dall'acqua.
Prima di procedere allo scavo definitivo dello specchio acqueo, gli
enti competenti potranno eseguire i lavori di restauro conservativo
sia del monumento sia delle sue fortificazioni. Il traguardo è
rendere questo bene monumentale raggiungibile e visitabile dal
pubblico anche via mare.
