Nova Marine Carriers, Bolten e Ership hanno rilevato l'intero controllo di VCK Port Logistics

La cordata costituita dall'elvetica Nova Marine Carriers,
controllata dalle famiglie Romeo e Gozzi, dalla sua partecipata
Aug.Bolten e dalla spagnola Ership, tramite la controllata olandese
Maja Stuwadoors Groep ha stretto un accordo vincolante per
l'acquisto dell'intero controllo azionario dell'olandese VCK Port
Logistics (VCK) nonché di altre infrastrutture di logistica
portuale che fanno capo a VCK e alle società affiliate
Verenigd Cargadoorskantoor e Waterland Terminal. In particolare, il
Waterland Terminal, inaugurato oltre un quarto di secolo fa nel
porto di Amsterdam
(
del 15
ottobre
1999), è l'unico terminal in Europa in grado di
sbarcare e imbarcare il carico su navi “al coperto”,
garantendo quindi l'operatività 24 ore al giorno e in
qualsiasi condizione meteo, disponendo di tre banchine lo-ro
all-weather e di due banchine ro-ro aperte.
Per noi, ha spiegato l'amministratore delegato di Nova Marine
Carriers, Vincenzo Romeo, commentando l'accordo, prosegue «il
percorso di integrazione verticale fra le nostre attività di
trasporto marittimo e la logistica portuale, con obiettivi ormai
evidenti: allargare il controllo all'intera filiera e traguardare
investimenti che abbiano una duplice caratteristica, la loro
strategicità e alti standard tecnologici e operativi».
Lo scorso febbraio la stessa compagine Nova-Bolten-Ership aveva
rilevato ad Amsterdam l'intero pacchetto azionario della società
Maja Stuwadoors Groep e, con esso, il controllo totale del terminal
bulk di Vlothaven nel porto di Amsterdam
(
del 21
febbraio 2025).
Nova, tramite la sua controllata Nova Marine Carriers, possiede
e gestisce una flotta diversificata di moderne navi bulk carrier e
belt self-unloading con portate comprese tra 5.000 tonnellate e
66.000 tonnellate di portata lorda. La compagnia di navigazione Aug.
Bolten vanta oltre 200 anni di storia nel trasporto dry bulk.
L'azienda familiare Ership è specializzata in operazioni
portuali, armamento e gestione navale, brokeraggio navale, agenzia
marittima, spedizioni e servizi doganali.